Культура |

6 мая в Риге в Верманском парке пройдет очень веселое мероприятие – Сабантуй, народный татаро-башкирский праздник.

Согласно информации портала riga.lv, Рижский Сабантуй – это возможность познакомиться с восточными традициями, а для татар и башкир – показать свою богатую культуру.

Народный праздник Сабантуй отмечается более тысячи лет. В Латвии татары и башкиры Сабантуй проводят уже на протяжении 30 лет.

“Сабан” в переводе с татарского языка означает “плуг”, а слово “туй” – “праздник”, который обычно проводится после окончания посевных работ.

Целью проведения Сабантуя является сохранение национальных культурных традиций татар и башкир, воспитание уважения к традициям разных народов, развитие преемственности поколений.

Время проведения: 6 мая, Верманский парк, 12:00. Вход на мероприятие – бесплатный.