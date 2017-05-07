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В воскресенье, 7 мая в Киеве начинается неделя песенного конкурса "Евровидение - 2017". Мероприятия откроются красочным проходом делегаций конкурса по "красной дорожке".

Логотипом "Евровидения-2017" стали украинские бусы, лозунгом конкурса - Celebrate Diversity, который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Завершится неделя "Евровидения" 13 мая, когда поздно вечером определится победитель этого конкурса.

Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместятся традиционные для всех конкурсов "Евровидение" локации - Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

Тем временем Нацгвардия Украины начала усиленное патрулирование центра Киева в связи со стартом "Евровидения". Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Личный состав первой бригады оперативного назначения Северо ОТО НГУ в усиленном режиме вступил в совместное патрулирование с представителями полиции на Крещатике, где расположена фан-зона, и прилегающих улицах до завершения песенного конкурса с целью обеспечения безопасности и спокойствия граждан", - рассказал начальник отделения организации службы по охране общественного порядка Северного Киевского территориального управления полковник Олег Дуда.

Ведомство также призывает граждан и гостей столицы с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности.

Также, в связи с началом "Евровидения", к гражданам страны обратился президент Украины Петр Порошенко. Президент Украины рассказал об истории конкурса, который впервые прошел в 1956 году, а также отметил, что Украина достаточно поздно начала принимать участие в "Евровидении", однако уже второй раз принимает его у себя.

Глава государства также поблагодарил певицу Джамалу, которая с песней "1944" победила на конкурсе в прошлом году. Кроме того, Порошенко связал проведение "Евровидения" с получением Украиной безвизового режима со странами ЕС с 11 июня. По его словам, глубоко символично, что "именно в дни "Евровидения" Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму".

"Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности", — написал Порошенко.

Президент страны закончил обращение словами о том, что "Украина — это Европа".

Напомним, Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Также Киев уже принимал "Евровидение" и ранее - в 2005 году, после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.

Источники: РИА Новости, gazeta.ru