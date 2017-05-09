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Во вторник, 9 мая в Киеве пройдет первый полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2017".

Латвийская группа Triana Park с песней Line выступит сегодня под 18 номером.

Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - 13 мая.

Прямая трансляция конкурса на канале LTV1 начнется в 22.00.

Напомним, Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Также Киев уже принимал "Евровидение" и ранее - в 2005 году, после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.