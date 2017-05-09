Группа Triana Park закроет первый полуфинал "Евровидения" (2)

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Культура | 9 мая 2017 года, 10:54

Во вторник, 9 мая в Киеве пройдет первый полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2017".

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Латвийская группа Triana Park с песней Line выступит сегодня под 18 номером.

Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - 13 мая.

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Прямая трансляция конкурса на канале LTV1 начнется в 22.00.

Напомним, Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Также Киев уже принимал "Евровидение" и ранее - в 2005 году, после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.

Комментарии 2
34552 минуты назад
Шабаш гомосятины?
Фуу.
1
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ёжик2 часа назад
фрики какие то,не мужики не бабы, неужели в латвии перевелись нормальные исполнители, как то стыдно за страну
4
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