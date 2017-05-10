Латвия не прошла в финал конкурса "Евровидение" (10)

фото

Культура | 10 мая 2017 года, 00:36

В украинском Киеве состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017», в котором приняла участие и группа Triana Park из Латвии. По итогам голосования представители Латвии не смогли попасть в финал.

фото

фото

Жюри определило 10 стран, представители которых проходят в финальную часть.

Как стало известно из онлайн-трансляции шоу на канале «Eurovision Song Contest» в YouTube, на заключительном этапе зрители увидят выступление артистов из Молдавии, Азербайджана, Армении, Греции, Кипра, Швеции, Польши, Австралии и Бельгии.

Еще десять участников финала станут известны после завершения второго полуфинала конкурса, который пройдет 11 мая.

Страна победитель определится 13 мая.

Напомним, Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Также Киев уже принимал «Евровидение» и ранее - в 2005 году, после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.

Комментарии 10
Artur Tores1 час назад
Думал посмотреть Евровидение хотя бы из-за Латвии.... Ну теперь понятно, что пусть этот цирк в Киеве смотрит сама Украина, а мы в этот день будем что-то другое смотреть по телевизору.
Ответить
Andris Dzirkalis45 минут назад
Только рад. Это не конкурс исполнителей а шоу уродов.
Ответить
Виктор10 минут назад
Приятно. Выходят в финал страны, где к фашизму отношение как к мерзости...
Ответить