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Финалист «Евровидения-2017» из Португалии Сальвадор Собрал нуждается в срочной пересадке сердца. Медики считают, что найти донора ему нужно до конца этого года.

Оказывается, 27-летний певец страдает врожденным пороком сердца. Собрал не хотел, чтобы о его проблемах со здоровьем было известно широкой публике, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Перед открытием «Евровидения-2017» португальцу удалили грыжу, также он не всегда участвует в репетициях и других подготовительных мероприятиях конкурса. Тем не менее, Собрал прошел в финал и считается одним из фаворитов.

Напомним, нынешнее «Евровидение» проходит в Киеве и сопровождается чередой скандалов. Так, украинские власти не допустили к участию представительницу России Юлию Самойлову, поводом стало ее выступление в Крыму. А участник от Болгарии Кристиан Костов в Киев попал, несмотря на то, что также выступал на полуострове — правда, по заявлениям СБУ, до принятия закона о пересечении границы. К тому же украинские пограничники не пустили в страну россиян, приехавших посмотреть на шоу.

Ранее в Киеве состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017», в котором приняла участие и группа Triana Park из Латвии.

По итогам голосования первого полуфинала песенного конкурса представители Латвии группа Triana Park не попали в финал.

В финал, который состоится в Киеве 13 мая, вышли 10 участников второго полуфинала. А именно, представители Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).

Шесть исполнителей, в том числе группа O.Torvald, представляющая Украину, выступят сразу в финале.

Финал "Евровидения" пройдет в субботу, 13 мая.

Источник: НТВ