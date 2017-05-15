Культура |

Согласно традиции, по завершению песенного конкурса "Евровидение-2017", финал которого состоялся 13 мая, на официальной странице мероприятия публикуются результаты всех стран - как финалистов, так и участников полуфинала. Об этом пишет NRA.lv.

Таблица результатов первого полуфинала свидетельствует о том, что представители Латвии, группа Triana Park с песней "Line", получили всего 21 пункт, что является самым низким показателем в этом полуфинале. Международное жюри оценило выступление Triana Park на 1 пункт, а зрители на 20 пунктов.

В свою очередь результаты второго полуфинала следующие:

Как уже сообщалось, победителем конкурса "Евровидение-2017", который проходил в Киеве, стал 27-летний психолог из Португалии Сальвадор Собрал, исполнивший песню Amar Pelos Dois.