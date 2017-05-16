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В США скончался российский и американский актёр и кинорежиссёр Олег Видов, об этом сообщила его супруга.

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», — цитирует супрегу актёра РИА Новости.

Видов известен своими ролями в фильмах «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя».

Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Олег Видов и Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма "Красная жара"

"Сказка о царе Салтане" (1966)

"Благочестивая Марта" (1980)