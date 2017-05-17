Культура |

Во Франции начинает работу 70-й юбилейный Каннский фестиваль, сообщает «Би-би-си».

На красной дорожке можно будет увидеть Джулианну Мур, Роберта Паттинсона, Джейка Джилленхола, Эмму Томпсон и многих других мировых звезд.

Откроется смотр французским фильмом «Призраки Исмаэля» с Марион Котийяр.

Сразу четыре проекта на фестивале представит Николь Кидман. Среди них один из самых ожидаемых фильмов фестиваля «Роковое искушение», где также снимались Кирстен Данст, Эль Фаннинг и Колин Фаррелл.

С режиссерскими работами выступят ряд известных актеров, в том числе Кристен Стюарт, Робин Райт и Ванесса Редгрейв. Кроме того, запланирована премьера нового сезона сериала «Твин Пикс».

Также отмечается, что на фестивале приняты повышенные меры безопасности в связи с недавними терактами во Франции. В частности, под видом огромных клумб установлены бетонные барьеры, чтобы избежать возможных атак на транспортных средствах.