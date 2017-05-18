Культура |

Сегодня в возрасте 52 лет скончался гитарист и фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл. Об этом сообщает AP.

Что стало причиной смерти музыканта, пока неизвестно. Его представитель Брайан Бамбери заявил, что смерть наступила внезапно, когда певец находился в Детройте.

Стоит заметить, что всего восемь часов назад Корнелл анонсировал свое выступление вместе с группой Soundgarden.

Крис Корнелл — американский вокалист и гитарист, участник группы Soundgarden. Ранее был фронтменом группы Audioslave. Музыкант сотрудничал с известным продюсером Тимбалэндом, а в клипе на песню Part of Me снялся украинский боксер Владимир Кличко.