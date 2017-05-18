Умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл (1)
Культура | 18 мая 2017 года, 11:24
Сегодня в возрасте 52 лет скончался гитарист и фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл. Об этом сообщает AP.
Что стало причиной смерти музыканта, пока неизвестно. Его представитель Брайан Бамбери заявил, что смерть наступила внезапно, когда певец находился в Детройте.
Стоит заметить, что всего восемь часов назад Корнелл анонсировал свое выступление вместе с группой Soundgarden.
#Detroit finally back to Rock City!!!! @soundgarden #nomorebullshit pic.twitter.com/BqXx9veFoD— Chris Cornell (@chriscornell) 18 мая 2017 г.
Крис Корнелл — американский вокалист и гитарист, участник группы Soundgarden. Ранее был фронтменом группы Audioslave. Музыкант сотрудничал с известным продюсером Тимбалэндом, а в клипе на песню Part of Me снялся украинский боксер Владимир Кличко.
Источник: Газета.ru
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