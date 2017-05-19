Культура |

20 мая, в субботу, в 18:00 организаторы театрального фестиваля Stanislavsky.lv приглашают всех желающих посетить интерактивную лекцию по теории и истории театра.

В ходе лекции вам объяснят разницу между афишей и рекламным плакатом, сценарием и инсценировкой. Вы узнаете кого надо называть артистами, а кого - актерами. Вам расскажут когда в Риге состоялось первое театральное действие и кто такой Станиславский.

В рамках программы путешествия по "театральному словарю" у присутствующих будет возможность обсудить негласные правила поведения для зрителей и основы театральной этики.

После окончании беседы планируется неформальное общение за чашкой чая.

Общая продолжительность мероприятия - 2 часа. Место встречи: Рига, ул. Гертрудес, 24. Аудитория 16+. Справки и заявки по тел. +37126450819