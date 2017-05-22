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Музыкальный критик Артемий Троицкий в эфире радио MixFM 102,7 высказался о "Евровидении", недавно прошедшем в Киеве, а также поделился своими соображениями об этом конкурсе вообще.

Кто понравился в этом году:

Я бы это "Евровидение" не смотрел, конечно, но приходится комментировать для большого количества народа... Результатами остался более-менее доволен.

Португалец был трогательный, не скажу, что великий, но более или менее... Живой такой, не слишком в формате "Евровидения". Я рад, что неплохо выступила молдавская группа, они были такие развлекательные, веселые, итальянский номер был очень хорош. С точки зрения музыки, из тех, кто хоть какое-то впечатление на меня произвели, были норвеги. Белорусы мне понравились: свежие, веселые, искренне изображали влюбленность в друг-друга.

Совсем противных было мало, хотя были, конечно.

О комплексах:

Россия - страна, находящаяся под гипнозом телевидения, особенно Первого и Второго каналов. А первый и второй каналы сделали все для того, чтобы превратить "Евровидение" в Сталинградскую битву. Считается, что "Евровидение" - это дико важно, это как минимум чемпионат Европы по музыке. Хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что это не так, что последние 50 лет чемпион - это Британия, и никто там близко и рядом не стоял.

А у нас... да. Я не очень понимаю, честно говоря, почему это происходит в Росии. Я понимаю, почему это происходит в той же Латвии, Эстонии, той же Молдавии, или там Грузии-Армении... я понять могу: это маленькие страны, на протяжении всего года им предьявить нечего: о них мало пишут, никто не знает, а уж если на карте показать, то тут все европейское население начнет репу чесать. Вот для них на "Евровидении" засветиться важно: - "Вот мы есть, такие латыши! У нас есть музыка, мы такие клевые, узнайте о нас пожалуйста!". А почему такой комплекс маленькой страны и государственной неполноценности есть у России понять трудно. Потому что страна огомное, пишут о ней очень много... плохо, правда, но все равно много. Поэтому откуда взялся такой раж в России по поводу того, что для нас так критично важно это "Евровидение" - сказать трудно.

По-видимому русские комлексы еще более глубокие и застарелые, чем можно себе представить.

Кого следует посылать на "Евровидение":

Тут претендентов может быть очень много самых разных: начиная от Ансабля красной армии им. песни и пляски, кончая, скажем, Сергеем Шнуровым. Или группу Pussy Riot, они же по-прежнему, и Надя и Маша - гражданки российской федерации, вот их послать на "Евровидении" - хорошая идея.

Если говорить методологически - я бы запретил посылать от России песни на английском языке. Это полный отстой. Я очень рад, что и в этом году выиграла песня на родном португалском языке... И что белорусы пели по-белорусски. Понимаете, вся это патриотическая возня в России по поводу конкурса "Евровидения" легко и мгновенно разбивается об один аргумент: а на каком языке они пели? Все эти Биланы, Шмиланы и так далее - все пели по-анлглийски. А кто писал музыку? И выясняется, что какие-то помойные шведы, сидят там в Швеции и просто на конвейере стругают еврохиты.

То есть все то, что представляла Россия на "Евровидении" в последние лет по крайней мере десять - это фейк: английский язык, шведские аранжировки и по-моему, шведский весь продакшн визуальный. Это никакая не Россия.

Если это Россия, великая страна, великая культура и могучий русский язык - песни должны петься на русском языке, музыка написана русскими композиторами, все русское - вот это я бы сделан непреложным правилом.

Не будет ли изменений после отстранения России в этом году:

Уверен, что со следующего года на место все вернется, потому что для Первого и Второго каналов, "Евровидение" - это золотое дно! Причем, не только в плане рейтингов - но и в самом прямом. То есть, я абсолютно уверен, что в России "Евровидение" - это коррупционная история.

Как в плане отбора кандидатов, так и в плане того, что тем самым шведам, которые стругают наши песенки, отваливается некоторое количество денег, и зуб дам, происходит это так:

Просит какой-нибудь первый канал за услуги шведов, скажем - два миллиона долларов, а платит - один, или там полмиллиона долларов (чего в общем-то для шведов, я думаю, вполне достаточно), а все остальное растекается по карманам заинтересованных лиц. И им лишаться такой кормушки, естсественно, категорически не хочется.

Поэтому я уверен, что все эти каналы сделают все возможное, чтобы "Евровидение" к нам вернулось, и утремся мы от этого плевка в рожу, скажем "Здравствуй, опять, дорогое "Евровидение!".

Про певицу Самойлову:

Я не знаю певицу Самойлову, особо мне дела до нее нет... слышал некоторые песни в ее исполнении, у нее симпатичный голос, низковатый. Мне вообще нравятся такие женские голоса.

История с ее участием была разыграна и просчитана... но просчитана неидеально. Совершенно точно это была провокация со стороны Первого канала. Они решили, что у них то, что называется win-win situation, то есть, в любом случае они выигрывают. Они знали, что она выступала в Крыму, по идее украинцы сразу должны были ее отфутболить, но они решили, что "если так произойдет, мы сможем выставить на весь мир украинцев как гадов и нарушителей прав человека"... Либо, если бы украинцы ее не отфутболят, то, значит, украинцы прогнулись, нам тоже приятно. Но и инвалидность ее тоже лишних очков добавит. Произошло, естественно, все по первому варианту, что я собственно приветствую: закон есть закон. Я считаю, абсолютно правильно.

Про болгарина, который тоже был в Крыму:

Кстати, я думаю, что и болгарина следовало отстранить. Тут, я думаю, организаторы сначала просто не знали, а потом уже этот европейский вещательный союз взмолился, тем более, что болгарин значился у них в фаворитах.

Кстати, ничего хорошего я в этом болгарине я не нашел: мальчик похож на девочку, поёт тоже как девочка, песня никакая... голосок, вроде есть, впрочем, Бог с ним, с болгарином.

Фото: youtube.com.