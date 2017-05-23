Культура |

«Гоголь-центр» обратился к зрителям с призывом собраться у здания театра. Как сообщалось, 23 мая дома у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и в здании театра прошли обыски.

СК объявил, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» в 2011–2014 годах.

Серебренников в этот период времени возглавлял эту организацию. Сумма ущерба оценивается в 200 миллионов рублей.

Серебренникова после обыска увезли на допрос в Следственный комитет.