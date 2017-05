Культура |

На 90-м году жизни скончался британский актер Роджер Мур, известный благодаря исполнению роли Джеймса Бонда. Об этом со ссылкой на родственников артиста сообщает BBC News.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg