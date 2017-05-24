Культура |

В Доме Москвы в среду, 24 мая в 14.00 откроется вторая выставка из цикла "История повседневности".

Выставка охватывает совсем недавний период – от 1940 до 1991 годов. Стенды с уникальными фотографиями рассказывают о событиях в культуре, образовании, промышленности и других сферах. Пояснения подробны, но изложены простым и понятным языком. Непростой период больших потрясений и исторических сдвигов авторы – краеведы Влад Богов и Кирилл Соклаков - сумели описать без идеологических штампов, взвешенно и объективно.

Первая выставка из цикла "История повседневности" состоялась в 2010-м году и была посвящена периоду от 13-го до середины 20-го веков.

Материалы той выставки стали основой для книги Богова и Соклакова "Многоликая Рига". Не исключено, что нынешняя экспозиция также будет переработана для печатного издания.

"История повседневности – это одно из современных направлений развития исторической науки. В его рамках изучают так называемую "обычную жизнь" - как люди жили, что ели, где лечились и как отдыхали. Восстанавливают историки и духовную жизнь – о чем спорили современники, чем увлекались, что называли популярным в определенный период времени. Это помогает лучше понять глобальные исторические процессы. Авторы внесли, на мой взгляд, очень ценный вклад в изучение повседневной истории нашего города. Выставка будет интересна всем, от специалистов до тех, кто только начал изучать этот период в школе на уроках истории", - рассказал куратор выставки Владимир Соколов.

Экспозиция выставки продлится до 10 июня.