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Российской актрисе Елене Яковлевой запретили въезд на Украину на три года. Причиной данного решения украинских властей стало посещение артисткой Крыма в 2015-2016 годах. Об этом сообщает портал «Город X» со ссылкой на Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

«Действительно, в поезде «Москва – Харьков» ехала российская актриса Елена Яковлева. Ее пригласили для собеседования, во время которого проверялась информации о том, посещала ли она Крым. Оказалась, что она заезжала на Крымский полуостров с территории России, а не Украины. Из-за этого ей запретили въезд в Украину на 3 года», — заявили в ведомстве.

24 мая пограничники не пропустили акрису на территорию Украину. Яковлева вместе с другими актерами ехала в Харьков, где должна была сыграть в постановке «Территория любви» 24 мая, а 25-го мая – в Киеве. Все билеты на спектакли были раскуплены.

Елена Яковлева известна по фильмам «Интердевочка», «Ретро втроем», «Анкор, еще анкор!», Вечный муж», «Лестница». Кроме того, актриса сыграла главную роль в сериале «Каменская». С 1984 года по 2011 год народная артистка России выступала в театре «Современник». 2 апреля был запрещен въезд в страну на три года актрисе Елене Воробей за посещение Крыма без согласования поездки с украинскими властями. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.