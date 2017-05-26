Культура |

Трейлер нового сезона сериала «Игра престолов» набрал 61 млн просмотров за первые сутки, сообщает Deadline со ссылкой на HBO. Считается, что это рекордный показатель среди всех трейлеров телешоу (речь о первых 24 часах показа).

При подсчете учитывались данные не только по YouTube, но и по другим цифровым платформам, в том числе по Facebook и Twitter.

Интерес к седьмому сезону «Игры престолов» обострился после премьеры видео «Долгая дорога к трону» 30 марта 2017 года. Для HBO это стал самый просматриваемый тизер/промо/трейлер, ролик набрал к настоящему времени 67,6 млн просмотров.

Если же говорить в целом об онлайн-контенте HBO, то рекорд по-прежнему удерживает фрагмент Donald Drumpf из программы Last Week Tonight with John Oliver – 98 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что опубликован первый трейлер седьмого сезона «Игры престолов».