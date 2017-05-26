Трейлер новой "Игры престолов" бьет рекорды
Трейлер нового сезона сериала «Игра престолов» набрал 61 млн просмотров за первые сутки, сообщает Deadline со ссылкой на HBO. Считается, что это рекордный показатель среди всех трейлеров телешоу (речь о первых 24 часах показа).
При подсчете учитывались данные не только по YouTube, но и по другим цифровым платформам, в том числе по Facebook и Twitter.
Интерес к седьмому сезону «Игры престолов» обострился после премьеры видео «Долгая дорога к трону» 30 марта 2017 года. Для HBO это стал самый просматриваемый тизер/промо/трейлер, ролик набрал к настоящему времени 67,6 млн просмотров.
Если же говорить в целом об онлайн-контенте HBO, то рекорд по-прежнему удерживает фрагмент Donald Drumpf из программы Last Week Tonight with John Oliver – 98 млн просмотров.
Ранее сообщалось, что опубликован первый трейлер седьмого сезона «Игры престолов».