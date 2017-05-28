Культура |

Американский актер Джон Траволта сообщил, что дарит свой лайнер Boeing 707 австралийскому обществу, занимающемуся восстановлением исторических лайнеров. Заявление артиста размещено на его официальном сайте.

«Я очень рад сделать это историческое заявление: мой любимый самолет Boeing 707 передается в дар Обществу восстановления исторических самолетов (Historical Aircraft Restoration society, HARS), расположенному в Альбион-Парке, в 140 километрах к югу от Сиднея в Австралии», — заявил Траволта.

Траволта напомнил, что его Boeing 707 с 1964 года летал в австралийской авиакомпании Qantas, после чего был переоборудован для частного использования.

«Самолет потребует много работы для того, чтобы восстановить его до летного состояния. Но увидев страсть в глазах представителей HARS, у меня нет сомнений — этот красавец снова поднимется в воздух», — надеется актер.

Президент HARS Боб Де Ла Ханти (Bob De La Hunty) в интервью австралийскому изданию Illawarra Mercury заявил, что в ближайшее время команда инженеров отправится во Флориду, чтобы помочь подготовить самолет Траволты для полета в региональный аэропорт Иллавара, расположенный в регионе Новый Южный Уэльс (Австралия).

Предполагаемую дату рейса он не назвал, но заверил, что Джон Траволта обязательно будет на борту лайнера, когда тот совершит перелет из США в Австралию.

Джон Траволта известен своей страстью к авиации. Его особняк во Флориде с личным аэропортом обошелся актеру в 12,5 миллиона долларов. В доме предусмотрена парковка для двух лайнеров — Boeing 707 и бизнес-джета Golfstream.

У актера есть лицензия пилота, а общий налет составляет несколько тысяч часов. Именно на этом Boeing 707 Траволта несколько раз прилетал в Россию. За штурвалом находился сам актер.

Австралийское общество HARS основано в 1979 году группой энтузиастов. Оно занимается восстановлением до летной годности самолетов, которые сыграли значительную роль в развитии авиации Австралии. Их музей расположен в Австралии в Illawarra Regional Airport, экспозиция насчитывает 25 лайнеров.

Лайнер Boeing 707 был спроектирован в США в начале 50-х годов прошлого века. Первый полет состоялся в июле 1954 года. Выпускался до 1991 года — за это время было построено 1010 самолетов этой модели.