Назван обладатель "Золотой пальмовой ветви" кинофестиваля в Каннах
Культура | 28 мая 2017 года, 22:37
Фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Всего в конкурсе в этом году приняли участие 19 кинокартин. «Золотая пальмовая ветвь» — самая престижная награда на Каннском фестивале.
Ранее сообщалось, что российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь».
Источник: Газета.ru