Культура |

Фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Всего в конкурсе в этом году приняли участие 19 кинокартин. «Золотая пальмовая ветвь» — самая престижная награда на Каннском фестивале.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь».