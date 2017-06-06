Культура |

С 9 по 13 августа в Юрмале пройдет тринадцатый международный музыкальный фестиваль SUMMERTIME. Автором идеи и патронессой фестиваля является Инесса Галанте.

В концерте примут участие выдающиеся латвийские и зарубежные исполнители лёгкой классики, джаза, ню-джаза, этнической и академической музыки.

По многочисленным просьбам поклонников фестиваля Юрмалу снова навестит легендарный виртуозный пианист Даниил Крамер (Россия), на сей раз вместе с дуэтом саксофонистов Bril Brothers.

Bпервые в Латвии на фестивале выступит один из лучших мировых ансамблей ню-джаза Club des Belugas (Германия), на сцене Дзинтарского концертного зала также дебютирует ансамбль Klezmerata Fiorentina (Италия).

Сольный концерт даст проживающий в Лондоне латвийский пианист Рейнис Зариньш, а на открытии фестиваля и в гала концерте вместе с Инессой Галанте выступит востребованный латвийский бас-баритон Эгилс Силиньш, яркий латвийский контратенор Сергей Егерс, представитель династии пианистов Андрей Осокин, любимец публики Интарс Бусулис и очаровательное меццо-сопрано Олеся Петрова (Россия).