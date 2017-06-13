Культура |

Автора поттерианы Джоан Роулинг признали самой богатой писательницей мира по версии журнала Forbes. Именно ее книги и вдохновленные ими фильмы и сериалы в 2016 году принесли наиболее высокий доход, передает Forbes Woman.

В список самых богатых авторов в мире вошли 17 человек, в том числе шесть женщин. Роулинг заняла первое место в «женском» рейтинге и третье – в общем.

Новичком списка оказалась Пола Хокинс («Девушка в поезде»).

Покинули рейтинг Джанет Иванович, известная по серии романов об охотнице за головами Стефани Плам, создательница «Голодных игр» Сьюзен Коллинз, автор «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн.

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта, который в этом году возглавил американский рэпер Паф Дэдди (Шон Комбс).