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Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на друга актера.

Как рассказал близкий друг актера Владимир Иванов, Баталов умер тихо, во сне. Вечером 14 июня к артисту приходил священник, который причастил его.

Актер умер в одной из московских больниц, где находился почти пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. В феврале Баталов перенес операцию.

Баталов снялся в таких фильмах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».

Он также выступил режиссером картин «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».

Алексей Баталов всегда подчеркивал, что для него самым важным является искренность в работе. «Я никогда не был наемным актером из разряда «что скажут, то и сыграет». Я старался оставаться живым человеком. Понимаешь, эта ли роль, та ли роль, так ли, сяк ли, но, конечно, самое, по-моему, важное и дорогое — чтобы не было игры. Чтобы ты оставался внутри своей роли внутри фильма живым человеком», - рассказал артист в одном из ранних интервью.

Фото: Православие и мир,Persona Stars