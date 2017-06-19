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Гостями популярного российского шоу "Вечерний Ургант" 16 июня стали певица Лайма Вайкуле и музыканты группы DAGAMBA. Запись программы опубликована на официальном Youtube-канале программы.

Лайма Вайкуле пообщалась с ведущим программы Иваном Ургантом, а в завершении выпуска музыканты исполнили песню "Par pēdējo lapu" ("Листья желтые") на латышском языке.

"Для нас стало большой честью выступить вместе с Лаймой Вайкуле на одном из популярнейших в России телешоу, в котором попробовали кое-что новое - совместить "Par pēdējo lapu" Раймонда Паулса и "O'Fortuna" Карла Орфа. Особо благодарны Лайме за то, что она поверила в эту безумную идею", - сказал лидер группы DAGAMBA Валтерс Пуце.

Напомним, 23 октября 2014 года гостем шоу "Вечерний Ургант" стал маэстро Раймонд Паулс.