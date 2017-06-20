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Андрис Расиньш - первый и пока единственный сертифицированный пивной сомелье в Латвии. Вокруг пива кружит столько мифов и заблуждений, что интернет-проект «Говорящие Головы» решил узнать у профессионала своего дела, чем руководствоваться при выборе пенного напитка. В преддверии праздника Лиго это особенно актуально.

Андрис завершил учебу в London Beer Academy, получил сертификат сомелье и теперь продолжает заниматься любимым делом – изучает пиво. Сейчас Андрис работает на одной латвийской пивоварне, где одной из главных его задач является презентация новых сортов пива, как в Латвии, так и за её пределами.

«В какой-то момент американские пивовары поняли, что варить одинаковое пиво довольно скучно и так по всему миру началась так называемая «крафтовая революция». Латвийская пивная культура находится на довольно низком уровне, сравнивая с другими европейскими странами. Последние 25 лет мы жили в неком «инкубаторе», думали что делаем хорошее пиво и не смотрели на то, что происходит в соседних странах. Тем временем такие, казалось бы «непивные» страны, как Италия или Испания нас скоро обгонят по количеству продаж и потребления пива. Для большинства жителей Латвии пиво делится на две категории — тёмное и светлое. Это одна из наших главных проблем, что мы живём стереотипами и считаем, что пиво не может быть сладким, кислым, солёным или, например, 10-ти градусным. Но тем не менее, и в Латвии в последнее время появились маленькие пивоварни, а так же домашние пивовары, которые заставили наш местный рынок двигаться и развиваться» - считает пивной сомелье.

Латвийский пивной рынок, в последнее время, действительно начал развиваться - появилась конкуренция, открываются всё новые и новые места, где можно попробовать различные сорта любимого в нашей стране алкогольного напитка. Однако, в обществе по-прежнему преобладают стереотипы.

«В сознании наших людей живёт стереотип, что пиво — это обязательно дешёвый напиток. И за бутылку пива нельзя отдать, например, двадцать евро. Вино — это совсем другое дело. Есть, правда, один нюанс, бутылка вина в ресторане за условные 20 евро — это как правило вино среднего качества, а бутылка пива за те же деньги — одно из лучших в мире. Решать вам» - говорит Расиньш.

Как же отличить хорошее пиво от плохого? Как найти среди множества представленного у нас на полках пива то самое, которое понравится именно вам?

«Мы почему-то ленимся смотреть по сторонам и каждый раз подходя к полке с пивом, покупаем то же самое, что и всегда. Почему бы не попробовать то, что стоит рядом и то, что вы ещё не пробовали? Может оно намного лучше. Самое главное, это не боятся экспериментировать. Нужно как можно больше пробовать» - уверен Андрис Расиньш.