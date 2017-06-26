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В Петербурге неизвестные испортили мемориал, созданный на месте захоронения музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом написала пользователь «ВКонтакте» Вероника Красильникова.

«Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Вот что за страна? Ублюдки...» — говорится в посте.

Красильникова опубликовала фотографию, на которой видно, что вокруг могилы разбросаны сломанные цветы и портреты музыканта.

Цой похоронен на Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Музыкант погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет. Цой заснул за рулем «Москвича», его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».