Вандалы осквернили могилу Виктора Цоя в Петербурге
Культура | 26 июня 2017 года, 13:05
В Петербурге неизвестные испортили мемориал, созданный на месте захоронения музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом написала пользователь «ВКонтакте» Вероника Красильникова.
«Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Вот что за страна? Ублюдки...» — говорится в посте.
Красильникова опубликовала фотографию, на которой видно, что вокруг могилы разбросаны сломанные цветы и портреты музыканта.
Цой похоронен на Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга.
Музыкант погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет. Цой заснул за рулем «Москвича», его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».
Источник: Lenta.ru