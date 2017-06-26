Роулинг прокомментировала 20-летие книг о Гарри Поттере

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Культура | 26 июня 2017 года, 17:34

Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала в твиттере 20-летие книг о Гарри Поттере.

26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury выпустило сказку «Гарри Поттер и философский камень».

Как заявила Роулинг, 20 лет назад мир, в котором она жила одна, внезапно открылся для других.

«Это было прекрасно. Спасибо вам», – добавила автор поттерианы.

Ранее сообщалось, что сказки Роулинг вернули интерес к детской литературе в целом, причем не только со стороны детей, но и со стороны взрослых.

Источник: Газета.ru
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