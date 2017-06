Культура |

Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала в твиттере 20-летие книг о Гарри Поттере.

26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury выпустило сказку «Гарри Поттер и философский камень».

Как заявила Роулинг, 20 лет назад мир, в котором она жила одна, внезапно открылся для других.

«Это было прекрасно. Спасибо вам», – добавила автор поттерианы.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20