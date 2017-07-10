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20 июля гостем клуба «Культурная линия» станет поэт, эссеист и фотохудожник, радиоведущая Би-би-си Лидия Григорьева.

Автор более десятка поэтических книг, романов в стихах, документальных фильмов о Гумилеве, Ахматовой и Скрябине, член Всемирной Академии Искусства и Культуры, Европейского Общества культуры и Международного Пен-клуба. Вдова поэта, прозаика и мыслителя Равиля Бухараева, которая сегодня живет в двух городах – Лондоне и Москве. Лидия Григорьева – постоянная участница международных литературных встреч, конференций, посвященных русской словесности в мировом культурном контексте, Всемирных конгрессов поэзии. Член ряда международных писательских организаций и жюри литературного фестиваля «Эмигрантская лира» в Бельгии. Лауреат специальной премии имени М.Волошина за лучшую поэтическую книгу («Сновидение в саду»), премии им. А. Дельвига и премии международного фестиваля «Русские мифы». Книга стихов Лидии Григорьевой «Небожитель» входила в шорт-лист Бунинской премии. Ее стихи переведены на английский, японский, французский, чешский, словацкий, китайский, арабский и другие языки. Тема встречи: “Русское слово: пространство без границ.”

В творческой судьбе Лидии Григорьевой принимали участие Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Давид Кугультинов, Борис Слуцкий. В 90-е годы Лидия Григорьева переехала в Англию. Как она неоднократно потом признавалась: уехала не по своей воле, а просто следом за мужем, которому предложили работу на Би-би-си. В Лондоне совместно с российским телевидением Григорьева сняла цикл документальных фильмов о деятелях русской культуры: «Цветаева в Лондоне», «Гумилев в Лондоне», «Скрябин в Лондоне», «Станица Лондонская», «Сны Веры Павловны». Во время работы над лентой о Скрябине познакомилась с выдающимся православным подвижником - митрополитом Антонием Сурожским, который, был племянником композитора.

Также Лидия Григорьева в Англии вела колонки в русских газетах, и эти эссе вошли впоследствии в книгу «Англия - страна Советов». В своей драме в стихах «Русская жена английского джентльмена» Лидия Григорьева исследует сложнейшие процессы, который называют для простоты «эмиграцией» или «интеграцией», перестройку души и менталитета. Опираясь на личный опыт, Григорьева остроумно описывает жизнь русского экспата в Лондоне.

В поэтической постановке пьесы в Лондоне главную роль сыграла знаменитая актриса Дина Корзун.

Лидию Григорьеву называют поистине многогранной творческой личностью, чей богатейший жизненный опыт формирует собственную, глубоко личную картину мира, представляющуюся автору нерукотворным садом из слов и образов. Новая книга Лидии Григорьевой, которую она представит в Риге, так и называется – «Сады земные и небесные».

Cогласно мнению российского телеканала «Культура», Лидии Григорьевой принадлежит идея создания нового жанра искусства - фотопоэзии , подразумевающего синтез словесного и визуального искусств. На рижской творческой встрече будет показан фильм Лидии Григорьевой «Иерусалим сада моего» – новое слово в этом синтетическом жанре: фото и ВИДЕО озвучены авторским текстом и оригинальной электронной музыкой.

А недавно Лидия Григорьева закончила работу над книгой "Осколки полярного льда" (в переводе на английский Джона Фарндона). Книга посвящена отцу поэта, полярному летчику Николаю Григорьеву. Сборник номинирован сразу на четыре британских литературных премии. Встреча состоится 20 июля, в четверг, в 18.00 в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января,19.)

ВХОД СВОБОДНЫЙ с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: kulturaslinija@gmail.com