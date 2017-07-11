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Аукцион Sotheby's по продаже ювелирных изделий, платьев и аксессуаров британской оскароносной актрисы Вивьен Ли состоится в Лондоне 26 сентября. Всего с молотка могут уйти около 250 лотов, сообщает WWD.

"Спустя пятьдесят лет после ее смерти этот аукцион откроет дверь в частный мир Вивьен, что позволит нам увидеть ее собственный взгляд на мир, который был доступен только ближайшим друзьям", — сказал председатель Sotheby’s U.K Гарри Далмени.

Среди выставленных на аукцион вещей актрисы есть по-настоящему уникальные предметы, например, несколько париков: в одном из них Вивьен Ли появляется в фильме "Трамвай Желание", в другом, подписанным ее именем - в "Унесенных ветром".

Сценарий фильма "Унесенные ветром" с пометками актрисы, а также личный экземпляр романа подаренный Ли писательницей Маргарет Митчелл, также выставлены на торги. Помимо этого - украшения, картины, мебель, книги и аксессуары. Также на аукционе будет выставлено золотое кольцо от второго мужа Вивьен Ли, Лоуренса Оливье, с надписью "Laurence Olivier Vivien Eternally".

Личные вещи Вивьен Ли можно будет приобрести по цене от 100 до 120 тысяч фунтов стерлингов за лот.