Культура |

В понедельник 17 июля в Риге начинается 3-я Европейская олимпиада хоров и Гран-при Наций. Более 10 тысяч участников из разных стран в течение недели будут радовать рижан и гостей столицы прекрасной музыкой.

Многие мероприятия доступны всем желающим и вход на них бесплатный.

В понедельник, начиная с 12:00 часов состоится открытие конкурса, а вечером пройдет несколько дружественных концертов. В этот день рижане и гости столицы смогут наслаждаться музыкой в таких стилях как госпел, джаз, блюз и спиричуэлс.

Также во вторник в течение всего дня в столице будут проходить конкурсы и концерты, а вечером в Рижском Домском соборе будет представлена музыка скандинавских композиторов в исполнении хора мальчиков, вокальной группы Nordic Voices и других музыкантов.

Подробное расписание мероприятий можно найти на сайте singinriga.lv.