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Завтра, 15 июля, в Белом зале Рундальского замка впервые пройдет слет столетних латышей, приуроченный к столетию Латвии, пишет Latvijas Avīze. Долгожителей поздравит президент Раймонд Вейонис со своей женой, председатель Сейма и представители многих самоуправлений.

Во время торжества долгожителям не только представится возможность посетить музей при дворце, парк и розовый сад, но и насладиться представлением, которое подготовили самоуправления.

Пенсионеры смогут вспомнить молодость, а также насладиться блюдами, приготовленными по старинным латышским рецептам.

На празднике также состоится символическая встреча - столетний Эрик Томсонс, который является прототипом главного героя кинофильма "Когда дождь и ветер стучат в окно" , встретится с актрисой фильма Лилитой Озолиней.

Свое участие в празднике подтвердили 28 человек, которые уже достигли 100 лет. Газета подчеркивает, что точной информации о том, сколько именно долгожителей проживает в Латвии - нет. По данным Управления по делам гражданства и миграции на начало этого года в Латвии числилось 385 человек в возрасте ста лет и старше. Если верить этому источнику, то самому пожилому жителю страны сейчас 116 лет.

В свою очередь Центральное статистическое управление сообщает, что на начало 2017 года в Латвии проживало 152 человека в возрасте за 100.

Напомним, как ранее писал Mixnews на столетие Латвии страну может посетить Папа Римский.