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Умер каскадер Джон Бернекер, серьезно пострадавший на съемках сериала "Ходячие мертвецы", передает TMZ.

Ранее сообщалось, что в Атланте 33-летний Бернекер и один из актеров репетировали сцену драки, которая должна была завершиться падением с балкона, но каскадер оступился и упал с высоты 30 футов (около 9 метров) на бетонный пол. Как рассказал источник, врачи констатировали смерть мозга.

Бернекер скончался в больнице в окружении друзей и родственников, среди которых была его подруга, тоже каскадер из "Ходячих мертвецов". В Голливуде Бернекер работал почти 10 лет. Он участвовал в съемках фильмов "Форсаж 8", "Черная пантера", "Логан".

Съемки восьмого сезона "Ходячих мертвецов" приостановлены.