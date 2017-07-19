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Британский музыкант Эд Ширан сыграет в американском анимационном сериале «Симпсоны», передает Entertainment Weekly.

Ширан выступит в качестве приглашенной звезды в 29-м сезоне. Серия с его участием будет пародией на мюзикл «Ла-Ла Ленд».

Британцу досталась роль музыканта, в которого влюбится Лиза Симпсон. Премьера эпизода запланирована на позднюю осень.

Это не первый актерский опыт Ширана. Ранее он сыграл самого себя в комедийном сериале «Непригодные для свиданий», его также можно увидеть в «Палаче» и «Игре престолов».