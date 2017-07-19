Британский музыкант Эд Ширан сыграет в "Симпсонах"
Культура | 19 июля 2017 года, 08:01
Британский музыкант Эд Ширан сыграет в американском анимационном сериале «Симпсоны», передает Entertainment Weekly.
Ширан выступит в качестве приглашенной звезды в 29-м сезоне. Серия с его участием будет пародией на мюзикл «Ла-Ла Ленд».
Британцу досталась роль музыканта, в которого влюбится Лиза Симпсон. Премьера эпизода запланирована на позднюю осень.
Это не первый актерский опыт Ширана. Ранее он сыграл самого себя в комедийном сериале «Непригодные для свиданий», его также можно увидеть в «Палаче» и «Игре престолов».
Источник: Газета.ru