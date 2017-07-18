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Британский певец Эд Ширан удалил свой аккаунт в соцсети Twitter на фоне массовой критики со стороны поклонников сериала "Игра престолов", в эпизоде которого он снялся. Свои действия исполнитель никак не прокомментировал. Об этом во вторник, 18 июля, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, многие фанаты фэнтезийной саги посчитали, что появление поп-музыканта портит впечатление от просмотра. Некоторые выразили надежду, что героиня Арья Старк или ее волк убьют персонажа Ширана в следующем эпизоде.

Исполнитель сыграл небольшую роль в первой серии седьмого сезона, которая вышла 16 июля. Эпизод с участием Ширана появился в Twitter. В комментариях некоторые подписчики отметили, что сцена вызвала у них недоумение.

Ширан уже удалял свою страницу в соцсети ранее в июле. 26-летний исполнитель рассказал The Sun, что причиной стала агрессия со стороны других пользователей.

"Один такой комментарий портит тебе весь день. Поэтому я и соскочил", — заявил он. Позже певец восстановил аккаунт.

Эд Ширан — двукратный обладатель премии "Грэмми". В его дискографии на данный момент три студийных альбома. Он также появился в фильме "Бриджит Джонс 3" в роли самого себя.

Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года и получил за это время 10 номинаций на премию "Эмми". Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Источник: Lenta.ru