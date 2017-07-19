Культура |

Актер и режиссер Бен Аффлек отказался от съемок в триллере «Тройная граница» ради семьи и здоровья, сообщает ET Online.

Ленту снимают для сервиса Netflix. Режиссер – Джей Си Чендор. Создатели картины намерены найти замену и продолжить работу над проектом.

Подробности об уходе Аффлека не раскрываются, но известно, что он решил отказаться от участия в «Тройной границе», чтобы сфокусироваться на своем здоровье и семье.

В марте Аффлек заявил, что прошел лечение в реабилитационной клинике и принимает необходимые меры для «позитивного восстановления».

Ранее сообщалось, что режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз подтвердил, что Аффлек сыграет главную роль.