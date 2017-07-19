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Сегодня в Киеве состоится концерт британской группы Depeche Mode, который пройдет в рамках европейского турне. Солист группы Дэйв Гаан оправился после недомогания и готов к выступлению. Напомним, в Минске концерт группы был отменен, так как солист Depeche Mode из-за состояния здоровья был госпитализирован в местную больницу, где провел ночь.

"Мы рады сообщить, что состояние Дэйва улучшилось, и мы сегодня уезжаем в Украину для шоу в Киеве, которое состоится 19 июля вечером. Группа с нетерпением ждет последних шоу в европейском летнем туре и будет рада увидеть всех поклонников в Киеве, в Варшаве в пятницу и в Клуже в воскресенье. Для фанатов, у которых были билеты на шоу в Минске, мы рассматриваем все варианты и будем иметь больше информации в ближайшие дни. Спасибо вам за вашу поддержку и добрые пожелания прошлой ночью и этим утром", — сказано в официальном сообщении Depeche Mode.

Тем временем, журналисты газеты "Комсомольская правда" побывали в палате 9-й больницы Минска, в которой вместо концерта провел ночь Дэйв Гаан.

Итак, как пишет издание, палата №104 действительно самая простая. Из удобств - отдельная туалетная комната, правда, без душа. В самой палате - обычная больничная кровать с простым покрывалом, стол, стулья, тумбочка, холодильник, телевизор, чайник, микроволновка…

Вокалиста до утра обслуживали несколько специалистов, в том числе дежурил заведующий отделением.

"Поверьте, выступать в тот вечер певец точно не мог. Прыгать по сцене и петь в его состоянии было невозможно. С тем самочувствием, в котором он к нам поступил, реально только лежать", - рассказывает главврач 9-й городской клинической больницы Валерий Кушниренко.

Также врач не стал не раскрыл с каким диагнозом Дейв Гаан поступил к в больницу, ссылаясь на врачебную тайну, но опроверг муссирующиеся сообщения в интернете, где стали делать выводы о заболевании музыканта.

"Говорить о диагнозе не имею права. Врачебная тайна. Но это не панкреатит, о котором пишут в интернете. Наши специалисты оказали ему всю необходимую помощь, от нас Дэйв уехал в хорошем настроении и самочувствии. Так что на концерте в Киеве проблем со здоровьем у него возникнуть не должно", - сказал врач.

Также медик указал, что пациент общался очень по-простому, без звездных замашек.

"Помощь звездам оказываем не впервые. И честно говоря, видали разное. Бывали очень капризные, я бы даже сказал, неоправданно капризные пациенты. Но Дейв Гаан меня удивил. Абсолютно никаких звездных замашек. Ночь в нашей больнице он провел в самой простой, правда, одноместной палате, не VIP. Никаких особых запросов не выдвигал. Общался очень вежливо. Когда ему полегчало, без проблем давал автографы. А утром даже поел у нас каши. Самой обычной, которую едят все наши пациенты".

Сам Дэйв Гаан дал высокую оценку обслуживанию в больнице. Сразу после выписки из 9-й клинческой больницы в соцсетях появилось фото Дейва с медиками, которые всю ночь оказывали ему помощь. Видно, что сам звездный пациент медикам благодарен и чувствует себя хорошо.

Напомним, 17 июля в "Минск-Арене" должен был состояться концерт легендарной группы Depeche Mode. Однако за час до его начала тысячам фанатам объявили по громкой связи, что концерт не состоится. Причина отмены - болезнь солиста Дэйва Гаана.

После того, как Дейва Гаана выписали из минской больницы, он засобирался в аэропорт, так как сегодня, 19 июля музыканты должны дать концерт в Киеве. А улетал из Минска он со своей командой не на VIP-самолете, а на самом обычном самолете, с сиденьями эконом-класса.

Источник: kp.by;Фото: газета "Комсомольская правда" и соцсети