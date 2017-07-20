Культура |

В Малайзии на государственном телевидении и радио запретили трансляцию суперхита "Despacito" пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси. Песню, которая накануне заняла первое место в мире по количеству прослушиваний, признали слишком сексуальной и противоречащей исламским и национальным ценностям.

Как уточняет Bloomberg, запрет не распространяется на частные каналы, стриминговые сервисы и YouTube, тем не менее министр связи Малайзии Салех Саид Керуак выразил надежду на самоцензуру. По его словам, решение о запрете трансляции было принято после жалоб общественности, посчитавшей, что лирика темпераментного латиноамериканца непристойна. При этом англоязычная версия хита с участием Джастина Бибера остается в эфире.

Малайзийская The Star отмечает, что запрета песни на испанском языке добивалось женское крыло местной националистической партии. Так, представитель оппозиционной партии Атриза Умар возмущалась тем, что маленькие дети распевали песню, не понимая ее смысл.

По ее словам, "Despacito", как и другие западные песни, имеют сексуальный и насильственный подтекст, который не подходит для восточной культуры и ислама. "Мне очень жаль, что такие проблемные песни не подвергаются цензуре со стороны соответствующих ведомств", - добавила Умар.

Представительница националистической партии выразила надежду на то, что малайзийские исполнители смогут конкурировать с Фонси, создавая произведения с высокой моральной и коммерческой ценностью.

Напомним, созданная Луисом Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки песня установила абсолютный рекорд по числу прослушиваний на стриминговых сервисах. Всего через шесть месяцев после премьеры песню "Despacito" прослушали более 4,6 млрд раз.

Премьера песни состоялась 13 января 2017 года. Сингл мгновенно возглавил чарты Австрии, Аргентины, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Италии, Колумбии, США, Франции, Чили, Швеции, Эквадора и других стран. Ремиксовая версия песни вошла в Billboard Hot 100 и UK Singles Chart Великобритании впервые с 1996 года, когда музыкальный Олимп покорила "Macarena". Видеоклип на песню набрал 5,14 млн просмотров за первые сутки. На сегодня его посмотрели 2,6 млрд раз, при этом специалисты говорят о неослабевающем интересе.