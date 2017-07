Культура |

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме под Лос-Анджелесом, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Ему был 41 год.

По данным американских СМИ, Беннингтон покончил с собой, повесившись в своём доме.

Коронер (следователь, ведущий дело о смерти. — Прим. ред.) округа Лос-Анджелес подтвердил известия о смерти рок-музыканта Честера Беннингтона, передаёт AP. По словам представителя коронера Брайана Элиаса, смерть Беннингтона расследуется как "очевидное самоубийство, но никаких дополнительных данных нет".

BREAKING: Linkin Park singer Chester Bennington dies at 41, Los Angeles County coroner says. — The Associated Press (@AP) July 20, 2017

О подробностях случившегося пока не сообщается. Известно, что кумир целого поколения любителей тяжелой музыки свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.

В день смерти друга Беннингтон опубликовал в Twitter послание с благодарностью за то, что Корнелл позволил ему стать частью его жизни.

Таболид TMZ отмечает, что музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

Один из основателей американской группы Linkin Park Майк Шинода прокомментировал самоубийство солиста коллектива Честера Беннингтона.

"Шокирован, сердце разбито, но это правда. Официальное заявление выйдет как только оно появится", — написал Шинода в своём Twitter.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017

Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.

Честер Беннингтон родился в Финиксе в 1976 году. Музыкальную карьеру он начал в 17 лет в группе Grey Daze, в в 1997 году стал вокалистом в Linkin Park.

С Linkin Park Беннингтон записал семь студийных альбомов, многие из которых стали платиновыми. Последний из них, One More Light, вышел в мае этого года.

Безутешные поклонники в социальных сетях стали прощаться со своим кумиром.

Chester Bennington, Linkin Park, Thank you for making my childhood. No words. I'm devestated. pic.twitter.com/WJ5W2MINDP — Mikey (@7thSwagKage) July 20, 2017

When you're feeling empty

Keep me in your memory

Leave out all the rest - Linkin Park #RIP Chester Bennington pic.twitter.com/pklaxYTYVW — RIP Chester B. (@Lady_Winter_18) July 20, 2017

RIP Chester Bennington Linkin Park was my first band when I started to listen to alternative music :( #LinkinPark #ChesterBennington pic.twitter.com/BrQX3SWcq0 — Skittymeister (@skittymeister) July 20, 2017

Listening to Linkin Park won't be the same anymore... he's made such a strong impact on my life and thousands of others. #RIPChester pic.twitter.com/hILwAnpvXT — Ashley Podrasky (@ashley_podrasky) July 20, 2017