В возрасте 41 года скончался солист Linkin Park (ДОПОЛНЕНО) (14)

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Культура | 20 июля 2017 года, 21:53

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме под Лос-Анджелесом, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Ему был 41 год.

По данным американских СМИ, Беннингтон покончил с собой, повесившись в своём доме.

Коронер (следователь, ведущий дело о смерти. — Прим. ред.) округа Лос-Анджелес подтвердил известия о смерти рок-музыканта Честера Беннингтона, передаёт AP. По словам представителя коронера Брайана Элиаса, смерть Беннингтона расследуется как "очевидное самоубийство, но никаких дополнительных данных нет".

О подробностях случившегося пока не сообщается. Известно, что кумир целого поколения любителей тяжелой музыки свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.

В день смерти друга Беннингтон опубликовал в Twitter послание с благодарностью за то, что Корнелл позволил ему стать частью его жизни.

Таболид TMZ отмечает, что музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

Один из основателей американской группы Linkin Park Майк Шинода прокомментировал самоубийство солиста коллектива Честера Беннингтона.

"Шокирован, сердце разбито, но это правда. Официальное заявление выйдет как только оно появится", — написал Шинода в своём Twitter.

Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.

Честер Беннингтон родился в Финиксе в 1976 году. Музыкальную карьеру он начал в 17 лет в группе Grey Daze, в в 1997 году стал вокалистом в Linkin Park.

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С Linkin Park Беннингтон записал семь студийных альбомов, многие из которых стали платиновыми. Последний из них, One More Light, вышел в мае этого года.

Безутешные поклонники в социальных сетях стали прощаться со своим кумиром.

Источник: РИА Новости
Комментарии 14
Ольга Гончарова1 час назад
В то же время портал Mediamass пишет, что исполнитель «жив и здоров». «Сообщения [о смерти музыканта] оказались уткой», — отмечают авторы заметки, добавляя, что данные о самоубийстве Беннингтона «стали еще одним звеном в цепочке ложных сведений о смерти знаменитостей».
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Julija Dabolina10 минут назад
как-то не смешно
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Ksenija Melen13 минуты назад
Ну,коли сам шинода в твиттере...
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