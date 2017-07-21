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Российский исполнитель Юрий Лоза раскритиковали самоубийство солиста Linkin Park Честера Беннингтона. Музыкант обвинили его в трусости и предательстве поклонников.

«Он думал в этот момент только о себе, о своих тараканах, о своих проблемах, он совершенно не думал о поклонниках, ему было все равно на всех. В этот момент он предал своих поклонников», — заявил Лоза РИА Новости в пятницу, 21 июля.

«У группы была целая армия поклонников, они активно гастролировали, они и у нас были. Я слышал даже, что в Крым собирались. Это активная группа, то есть не группа на спаде, все у них было нормально в творческом графике, когда все в порядке с поклонниками. Работай — не хочу», — посетовал музыкант.

Ранее сообщалось, что и гитарист ню-метал-группы Korn Брайан Уэлч Уэлч написал в соцсетях эмоциональное обращение к Беннингтону, подчеркнув, что его «тошнит от суицидов». «Предавать своих детей, поклонников и жизнь — это трусливый выход!» — отметил он.

Как отмечает The Independent, после публикации поста на Уэлча обрушились с критикой фанаты Linkin Park. В частности, их возмутило использование гитаристом слова «трусливый». Позже участник Korn объявил, что написал первое сообщение на эмоциях: «Я зол на то, что ты сделал, но я знаю, что раньше я мог оказаться на твоем месте, напившись».

41-летний фронтмен Linkin Park ушел из жизни 20 июля. В тот же день группа выпустила клип на песню Talking To Myself.

фото RIA/Sputnik