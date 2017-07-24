На экраны возвращается любимец детей Тофик (15)

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Культура | 24 июля 2017 года, 13:00

Большие и маленькие зрители снова могут смотреть популярную в свое время детскую передачу "В гостях у Тофика" , сообщил радио Baltkom ее создатель и ведущий, шоумен Михаил Карасиков.

Новые (и старые) программы можно увидеть в интернете, на канале в Youtube и на странице Facebook.

"Преемственность - вот что подкупает! Время идет, а Тофик ведь не стареет и так же современен для сегодняшних детей, как когда-то для тех, кому сейчас уже под сорок! Смотрите сами, показывайте своим детям и внукам и ...улыбайтесь, улыбайтесь, друзья!!!", - сказал Карасиков.

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Надо отметить, что, кроме смешных передач со всеобщим любимцем Тофиком, на канале регулярно выкладываются комедийные минифильмы для взрослых " В компании Миши и Карла". В пору их выхода на российском телевидениии они были признаны одними из лучших юмористических передач того времени, и остаются смешными до сих пор, рассказал шоумен.

"Возвращение популярной много лет назад детской передачи, которая, к сожалению, ушла из эфира телеканалов, это хорошая новость для всех больших и маленьких детей", - подчеркнул Михаил Карасиков.

Комментарии 15
Олег 5 часов назад
Дай Бог тебе удачи и терпения в твоём нелёгком и добром деле,Михаил !
Дети очень любили твои передачи ! )))
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Ирина Богданова Лысенко 5 часов назад
И снова с радостью- окунемся в детство!!
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Larisa Bågvik4 часа назад
Ну наконец то приятная новость.
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