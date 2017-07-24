Культура |

Молодая и талантливая певица и бывшая участница теле-шоу "Поющие семьи" Айя Эриня ушла из жизни в возрасте 32 лет, пишет портал Skaties.lv . О кончине Айи в сети Facebook сообщила ее сестра Агнесе. Похороны девушки состоялись сегодня в 12:00.

"Пусть все добрые ангелы унесут Ее душу Всевышнему... Вчера от нас внезапно ушла любимая дочь, сестра, кузина, друг, коллега - Айя Эриня", - написала Агнесе 20 июля.

Айя и ее семья получили известность после участия в телепередаче "Поющие семьи" в 2009 году. Семья получила почетное третье место. После этого поющую семью Эриней признали как артистов, заботящихся о том, чтобы с культурой Латгалии познакомились и в других уголках Латвии. Семья исполняла песни на латгальском языке.

В 2013 Айя участвовала в "Соревнованиях хоров" в составе Резекненского хора Зеленых Холмов и выиграла первое место.