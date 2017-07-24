Linkin Park обратились к фанатам в связи со смертью Честера Беннингтона
Культура | 24 июля 2017 года, 18:34
Группа Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью своего лидера Честера Беннингтона, передает Associated Press.
Музыкант совершил самоубийство на прошлой неделе. В понедельник, 24 июля, его коллеги заявили: «Ударная волна горя и отрицания по-прежнему идет по нашей семье, и мы начинаем осознавать, что произошло».
Как отметили участники Linkin Park, Беннингтон затронул очень много жизней. «Возможно, даже больше, чем вы себе представляли», – добавили музыканты.
Ранее сообщалось, что смерть лидера Linkin Park стала полной неожиданностью для группы.
Также сообщалось, что Linkin Park отменили турне по Северной Америке после смерти Честера Беннингтона.