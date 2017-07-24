Культура |

Группа Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью своего лидера Честера Беннингтона, передает Associated Press.

Музыкант совершил самоубийство на прошлой неделе. В понедельник, 24 июля, его коллеги заявили: «Ударная волна горя и отрицания по-прежнему идет по нашей семье, и мы начинаем осознавать, что произошло».

Как отметили участники Linkin Park, Беннингтон затронул очень много жизней. «Возможно, даже больше, чем вы себе представляли», – добавили музыканты.

Ранее сообщалось, что смерть лидера Linkin Park стала полной неожиданностью для группы.

Также сообщалось, что Linkin Park отменили турне по Северной Америке после смерти Честера Беннингтона.