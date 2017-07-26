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Продолжение супергеройского фильма «Чудо-женщина» выйдет на экраны 13 декабря 2019 года. Об этом сообщает портал Coming Soon.

Главную роль в картине снова исполнит Галь Гадот. Отмечается, что режиссером может опять выступить Пэтти Дженкинс, но студия Warner Bros. еще не подтвердила эту информацию.

Премьера первой части «Чудо-женщины» состоялась 1 июня, и на данный момент лента собрала в мировом прокате более 780 миллионов долларов. В следующий раз супергероиня появится на экране в ленте «Лига справедливости».

В июне сообщалось, что «Чудо-женщина» стала самым прибыльным фильмом, снятым женщиной.