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Режиссер Джеймс Кэмерон снимет документальный фильм про возможные ошибки в своей ленте "Титаник", сообщает Mashable.

Картина о крушении знаменитого судна вышла в 1997 году. До сих пор она вызывает множество дискуссий.

Теперь Кэмерон объединился с National Geographic для съемок часовой документальной ленты, в которой режиссер проверит историческую достоверность своего "Титаника".

По словам Кэмерона, во время работы над полнометражным фильмом он хотел, чтобы каждая деталь была настолько точной, насколько это было возможно.

"Я создавал живую историю. Я должен был сделать все правильно из уважения к тем многим, кто погиб, из уважения к их наследию. Но действительно ли я сделал все правильно? Теперь вместе с National Geographic, вместе с последними исследованиями, наукой и технологией я собираюсь провести повторную оценку", – заявил Кэмерон.

Премьера фильма "Титаник: 20-я годовщина" пройдет в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Кэмерон отверг фанатскую теорию о возможности выживания героя актера Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник".