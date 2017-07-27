Культура |

Американский актер, лауреат премии "Оскар" Том Хэнкс выступит на Лондонском литературном фестивале. Об этом сообщает Independent.

Хэнкс прочтет отрывки из своего дебютного сборника рассказов "Редкий тип", который будет опубликован в октябре.

Например, в книгу вошла история о человеке, который иммигрировал в Нью-Йорк, бежав от гражданской войны. Героиня другого рассказа – женщина, привыкающая к жизни после развода. В сборнике также есть сюжеты об актере, миллиардере и других персонажах.

Фестиваль будет проходить с 13 октября по 1 ноября. Выступление Хэнкса запланировано на последний день мероприятия.