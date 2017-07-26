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В Риге у станции Торнякалнс уже больше 20 лет стоит вагон, который в советское время отвозил репрессированных в Сибирь. Вагон стоит под открытым небом и Музей оккупации Латвии планирует его отреставрировать к столетию государства. На реставрацию вагона потребуется до 30 000 евро, сообщает портал nra.lv .

Государственное акционерское общество Latvijas dzelzceļš в 90-х уже вагон ремонтировало, установив и рельсы и камеры видеонаблюдения, потом за ним стал ухаживать Музей оккупации. Председатель управления музея Вальтер Ноллендорф рассказал, что все эти годы они смотрели и ухаживали за вагоном. Он хотел бы, чтобы LDz, Rail Baltica, Рижская дума и представители Музея оккупации приняли решение о совместном уходе за историческим объектом.

"LDz приняли приглашение музея договориться о совместной работе, ждем ответ от председателя Рижской думы Нила Ушакова и еще надо связаться с представителями Rail Baltica - всеми, чьи интересы связаны с территорией в Торнякалнсе", - пояснил Ноллендорф.

Вагон в честь памяти репрессированным в Сибирь был установлен в 1996 году. Каждый год на станции Торнякалнс проводится минута молчания.

Ранее, Mixnews писал, что во время строительства участка железнодорожной магистрали Rail Baltica в Риге столичный автовокзал будет перенесен в Торнякалнс.