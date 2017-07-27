Культура |

В Юрмале на прошлой неделе прошел фестиваль Лаймы Вайкуле Rendez Vous. Свое мнение насчет мероприятия высказала публицист Элита Вейдемане, пишет портал nra.lv. Она охарактеризовала событие как безвкусное, отметив, что ничего хуже в Латвии не происходило со времен "Новой Волны".

"Не знаю, найдётся ли на помойке латвийской развлекательной индустрии еще что-то такое же противное, безвкусное и отпугивающее, как фестиваль Лаймы Вайкуле Rendez Vous, который только что прошел в Юрмале. Кажется, ужаснее была только "Новая Волна", от которой общими силами мы, к счастью, избавились", - заявила публицист.

Вейдемане в своей статье ссылается на пост в Facebook музыканта Карлиса Лациса, который сначала назвал дуэт Лаймы Вайкулы и Кристины Ополайс жутким примером банальности и плохого вкуса, а само мероприятие - балаганом.

Публицист не согласилась с мнением музыканта, где он подчеркивает банальность дуэта. Тем не менее, фестиваль стал поводом вновь подчеркнуть значимость сохранения латышского самосознания.

"Если мы сами этого не захотим, никто нашу латышскость не сломает. Только если мы сами не постараемся. Если сами прекратим пытаться петь на ломаном английском языке, потому что по-латышски петь не стильно. Если будем писать на правильном латышском языке, а не на изуродованном сетевом языке. Если будем петь в хорах, иначе на Праздник песни не будет никого, кто пойдет на Песенную гору. Если будем говорить по-латышски даже там, где этот язык не уважают. Если будем ценить и поддерживать знаниями нашу историю, литературу и культуру. Возможностей у проявления латышскости много. Но нам почему-то очень хочется раз в год громко выразиться, жалуясь на курортный фестиваль, мимо которого мы можем спокойно пройти мимо, тем самым сохранив свое латышское самосознание", - пояснила Элита Вейдемане.

Напомним, что фестиваль Лаймы Вайкуле Rendez Vous стартовал 20 июля в Юрмале и закончился 23 июля.