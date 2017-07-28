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На прошлой неделе в Латвии прошли два больших музыкальных мероприятия - Олимпиада хоров и фестиваль Лаймы Вайкуле Rendez Vous. Своими впечатлениями об обоих событиях в интервью nra.lv поделился латвийский композитор, маэстро Раймонд Паулс.

По словам Паулса, Юрмале нужны фестивали и конкурсы, а жаловаться на то, что туда приезжают богачи - не стоит.

"Конечно, нужно что-то похожее. Мы "Новую волну" выгнали, и по нам это ударило. К сожалению, сам конкурс ушел на второй и третий план и многие стали орать, что на "Новую волну" едет слишком много миллиардеров. Но, добрые люди, а в Канны, например, простой народ едет что ли? По-моему, туда приезжают миллиардеры, их жены в бриллиантах и дорогие машины. По-вашему, может ли простой рядовой человек снять номер в юрмальской гостинице? Думаю, что нет. Так для кого этот фестиваль устраивают? Для богатых людей. Юрмале деньги нужны, а их она может получить как раз от таких мероприятий, которые привлекают состоятельную публику", - заявил он.

Напомним, конкурс "Новая волна" с участием звезд российской и зарубежной эстрады проводилась в Юрмале с 2002 года до 2014 года. Накануне открытия в 2014 году латвийский МИД включил в "черный список" невъездных в страну лиц певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию в связи с их высказываниями о событиях на Украине и позицией по присоединению Крыма к РФ. Затем стало известно, что конкурс переезжает из Юрмалы в Сочи.

После этого организаторы российских юмористических фестивалей "Голосящий Кивин" и "Юрмалина" также официально отменили резервации дат для проведения мероприятий в концертном зале "Дзинтари".