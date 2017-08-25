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Латвийский певец Интарс Бусулис станет одним из членов жюри конкурса "Новая волна", который будет проходить с 8 по 15 сентября в Сочи. Пользователи социальных сетей в Латвии неоднозначно отнеслись к тому, что артист согласился принять участие в этом мероприятии, пишет журнал Vakara Ziņas. Издание напоминает также, что в этом году в конкурсе не будет участвовать ни один представитель Латвии.

Юрист Иева Бранте в своем аккаунте сети Facebook поделилась мнением директора Центра исследований политики Восточной Европы Андриса Кудорса.

"На Западе пробиться сложно, так почему бы не потусоваться на Востоке с теми, кто не возражает, что их правительство убивает украинцев", - пишет Кудорс.

Пользователь Янис Скуйиньш тоже раскритиковал Бусулиса.

"Мое мнение о Бусулисе изменилось после того, как он неуважительно высказался о легионерах. Человек, который за деньги может склониться в любую сторону. P.S. Маленькую букву использую намеренно, и никогда не пойду на его концерт", - написал он.

Даце Крауйиня высказалась лаконично:

"Деньги не пахнут".

А Юдите Ошкалне написала, что ей стыдно за латвийского исполнителя.

"Стыдно, по-настоящему стыдно. Ну не может же Бусулис быть таким тупым, чтобы не понимать, кого поддерживает?", - пишет она.

Но новость о том, что Бусулис будет в жюри российского конкурса, вызвала не только критику.

Юрист Айвар Боровков защитил певца в ироничной манере.

"Чувствую, что тут могут высказываться только те лузеры, которые не могут пробиться ни на Запад, ни на Восток, ни даже на Юг или Север", - написал он.

Журналист и бывшая ведущая программы Degpunktā Инесе Супе порадовалась за исполнителя.

"Я за Бусулиса только радуюсь! Не надо политику путать с искусством! Желаю, чтобы все у него получилось", - написала она.

При этом сам Бусулис в интервью журналу рассказал, что был связан с конкурсом многие годы.

"Мне предложили стать членом жюри, и я согласился. Кроме Лаймы Вайкуле и Раймонда Паулса в жюри конкурса никто не был. Я работал с "Новой волной" 12 лет, а в 2005 году стал победителем конкурса. А в этом году буду в другом амплуа, буду знать закулисье. Мне дана возможность показать, что мы идем с миром. Здорово, что мне там никто ничего не говорит, не упрекает. И я веду себя так же", - сказал Бусулис.

Напомним, конкурс "Новая волна" с участием звезд российской и зарубежной эстрады проводилась в Юрмале с 2002 года до 2014 года. Накануне открытия в 2014 году латвийский МИД включил в "черный список" невъездных в страну лиц певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию в связи с их высказываниями о событиях на Украине и позицией по присоединению Крыма к РФ. Затем стало известно, что конкурс переезжает из Юрмалы в Сочи.