Культура |

Производство картины "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова будет остановлено. Об этом сообщил продюсер ленты Илья Стюарт, передает "Интерфакс" в пятницу, 25 августа.

"Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам", — подчеркнул он.

В заявлении отмечается, что проект не может быть закончен без кинематографиста.

"Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни", — говорится в обращении.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

"Лето" расскажет о юности Цоя и охватит период жизни музыканта конца 1970-х — начала 1980-х годов, когда он записывал первый альбом.