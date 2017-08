Культура |

Неизвестные хакеры, скрывающиеся под ником Mr. Smith ("Мистер Смит"), выложили в сеть содержание заключительного эпизода седьмого сезона "Игры престолов". Об этом сообщает The Wrap.

Отмечается, что слитые материалы включают в себя сюжет не только последней серии, но и всех остальных эпизодов сезона. Кроме того, злоумышленники опубликовали контракты, подписанные с участниками проекта. Документ со всей этой информацией датирован 26 апреля 2016 года. Других подробностей издание не приводит.

Серия под названием "Дракон и Волк" (The Dragon and the Wolf), которая станет последней в сезоне, выйдет 27 августа на телеканале HBO.

1 августа стало известно о крупной кибератаке на компьютерные сети HBO. Хакеры заявили, что сумели получить доступ к тысячам файлов компании, и выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона "Игры престолов", а через три дня слили всю серию. Еще спустя несколько дней они обнародовали сценарий пятой серии и пригрозили выложить сюжет седьмой. Злоумышленники требовали у HBO выкуп в биткоинах. Отмечается, однако, что утечки не оказали существенно влияния на рейтинги сериала.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Седьмой сезон стартовал 16 июля 2017-го.